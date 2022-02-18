«Спартак» обыграл «Нефтехмик» в товарищеском матче

«Спартак» провел в турецком Белеке товарищеский матч с нижнекамским «Нефтехимиком» и победил со счетом 3:0, сообщает пресс-служба клуба.

Встреча прошла в закрытом режиме, клубы договорились не публиковать составы и авторов голов.

Красно-белые занимают девятое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 23 очка в 18 матчах.

Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0