Трошечкин будет выступать за «Ахмат» под 25-м номером

Новичок «Ахмата» Александр Трошечкин определился с игровым номером, сообщает пресс-служба грозненцев.

Россиянин будет выступать под 25-м номером.

Полузащитник Александр Трошечкин, подписавший накануне долгосрочный контракт, будет играть за «Ахмат» под номером 2??5?? pic.twitter.com/qcuCHAzAq0 — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 18, 2022

Вчера, 17 февраля, «Химки» объявили о переходе Трошечкина в «Ахмат». В сезоне-2021/22 25-летний футболист провел 17 матчей за химчан, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.