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Сегодня, 18:45

«Спартак» не заинтересован в возможности подписания контракта с Денисом Черышевым

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Фланговый полузащитник «Венеции» Денис Черышев не станет игроком «Спартака» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 33-летний россиянин не входит в шорт-лист кандидатов на усиление состава красно-белых по окончании сезона-2023/24. Руководство команды заинтересовано в подписании преимущественно молодых игроков с возможностью дальнейшей перепродажи.

В четверг, 28 марта, стало известно, что Черышев покинет «Венецию» ближайшим летом на правах свободного агента. За итальянский клуб он провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее в своей карьере Черышев выступал за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».

Источник: Metaratings.ru
Денис Черышев
ФК Венеция
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Константин Тюкавин

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

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