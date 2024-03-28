«Спартак» не заинтересован в возможности подписания контракта с Денисом Черышевым

Фланговый полузащитник «Венеции» Денис Черышев не станет игроком «Спартака» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 33-летний россиянин не входит в шорт-лист кандидатов на усиление состава красно-белых по окончании сезона-2023/24. Руководство команды заинтересовано в подписании преимущественно молодых игроков с возможностью дальнейшей перепродажи.

В четверг, 28 марта, стало известно, что Черышев покинет «Венецию» ближайшим летом на правах свободного агента. За итальянский клуб он провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее в своей карьере Черышев выступал за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».