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Сегодня, 18:14

Мостовой: «Головин сейчас с отрывом лучший российский футболист»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин сильно прибавил, играя в «Монако», он точно с отрывом сейчас лучший российский футболист. Я и раньше это всегда говорил. Многим нашим игрокам нужно брать пример с него. Головин не побоялся и уехал в Европу, его многие не поняли, но зато сейчас мы видим результат», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 25 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-golovin-sejchas-s-otry-vom-luchshij-rossijskij-futbolist/
Александр Головин
Александр Мостовой
ФК Монако
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2
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3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
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6
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8
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12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
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 - : -
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 - : -
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