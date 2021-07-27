«Спартак» не интересуется опорным полузащитником «Бенфики»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об интересе к бразильскому полузащитнику «Бенфики» Габриэлю.

«К нам уже весь состав «Бенфики» на словах отправили. Нет, Габриэлем не интересуемся», — сказал Кулемин «СЭ».

Ранее об интересе красно-белых к 27-летнему футболисту сообщило издание A Bola.

В прошлом сезоне Габриэль провел 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.