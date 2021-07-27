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Гол Жамалетдинова принес «Уфе» победу над «Спартаком» в молодежном первенстве

13:59

«Уфа» во втором туре молодежного первенства РПЛ победила «Спартак» со счетом 1:0. Единственный гол забил Тимур Жамалетдинов.

В другом матче «Академия им. Коноплева» победила «Динамо» со счетом 3:1.

Чемпионат России

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Молодежные команды

Второй тур

«Уфа» — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Жамалетдинов, 28.

Удаление: («Уфа»), 86.

Судья: Акулинин (Тула).

27 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник».

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:1)

Голы: Зазвонкин, 21 (0:1). Давыденко, 25 — с пенальти (1:1). Попов, 50 (2:1). , 90+4 (3:1).

Судья: Стрелков (Курск).

27 июля. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».

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