Гол Жамалетдинова принес «Уфе» победу над «Спартаком» в молодежном первенстве
13:59
«Уфа» во втором туре молодежного первенства РПЛ победила «Спартак» со счетом 1:0. Единственный гол забил Тимур Жамалетдинов.
В другом матче «Академия им. Коноплева» победила «Динамо» со счетом 3:1.
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Второй тур
«Уфа» — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Жамалетдинов, 28.
Удаление: («Уфа»), 86.
Судья: Акулинин (Тула).
27 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник».
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:1)
Голы: Зазвонкин, 21 (0:1). Давыденко, 25 — с пенальти (1:1). Попов, 50 (2:1). , 90+4 (3:1).
Судья: Стрелков (Курск).
27 июля. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».
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