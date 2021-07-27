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Гендиректор «Крыльев Советов» не против переноса тура РПЛ ради сборной России

12:11
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что клуб поддерживает инициативу по переносу матча шестого тура Тинькофф РПЛ в интересах сборной России.

В понедельник главный тренер сборной Валерий Карпин попросил клубы РПЛ изменить даты игр шестого тура, чтобы дать время игрокам национальной команды подготовиться к международным матчам.

«Проблем по переносу шестого тура РПЛ не вижу пока что. Если будут принимать решение, то поддержим эту инициативу», — цитирует Андреева ТАСС.

1 сентября сборная России в рамках квалификации к ЧМ-2022 сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11994817

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