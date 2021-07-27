Гендиректор «Крыльев Советов» не против переноса тура РПЛ ради сборной России
12:11
Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что клуб поддерживает инициативу по переносу матча шестого тура Тинькофф РПЛ в интересах сборной России.
В понедельник главный тренер сборной Валерий Карпин попросил клубы РПЛ изменить даты игр шестого тура, чтобы дать время игрокам национальной команды подготовиться к международным матчам.
«Проблем по переносу шестого тура РПЛ не вижу пока что. Если будут принимать решение, то поддержим эту инициативу», — цитирует Андреева ТАСС.
1 сентября сборная России в рамках квалификации к ЧМ-2022 сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 35451Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю