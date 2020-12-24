«Спартак» не делал предложение тренеру «Сассуоло» де Дзерби

Как стало известно «СЭ», «Спартак» не делал предложение главному тренеру «Сассуоло» Роберто де Дзерби. По нашей информации, итальянский клуб, который испытывает финансовые проблемы, рассмотрел бы запрос красно-белых, чтобы заработать на отступных.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила: 41-летний де Дзерби отказался возглавить «Спартак». По данным ведущего итальянского издания, специалист отклонил предложение красно-белых о контракте с зарплатой в 3 миллиона евро в год.

После матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом», последнего в 2020 году, Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт со «Спартаком» и покинет Россию после завершения сезона-2020/21. При этом не исключено, что стороны расстанутся уже зимой, если столичный клуб найдет нового тренера.

Ранее в числе кандидатов на пост главного тренера «Спартака» назывались бывшие тренеры «Монако» Леонарду Жардим и Роберто Морено.

(Вячеслав Короткин)