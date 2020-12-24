СМИ: «Спартак» сделал предложение де Дзерби и получил отказ

«Спартак» сделал предложение итальянскому тренеру Роберто де Дзерби возглавить клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянец получил предложение в размере 3 миллиона евро на сезон, но ответил отказом. На данный момент де Дзерби тренирует «Сассуоло».

Ранее стало известно, что Доменико Тедеско покинет красно-белых после завершения нынешнего сезона чемпионата России. Также в СМИ была информация, что московский клуб могут возглавить бывшие тренеры «Монако» Леонарду Жардим и Роберто Морено.