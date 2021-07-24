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«Спартак» не будет обжаловать решение Безбородова с отмененным голом Жиго

23:36
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин заявил «СЭ», что клуб не будет обжаловать решение арбитра матча 1-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1) Владислава Безбородова с отмененным голом Самуэля Жиго в первом тайме.

«Будем ли мы обжаловать решение по отмененному голу? Нет», — сказал Кулемин.

На 38-й минуте матча Безбородов зафиксировал фол Романа Зобнина, не засчитал взятие ворот казанской команды и отменил гол Самуэля Жиго.

Единственный гол в матче «Рубин» — «Спартак» забил защитник казанцев Илья Самошников на 49-й минуте игры.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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