Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1).

«Сегодняшняя игра началась типично для первого тура. Было много борьбы, верховых единоборств. Потом мы завладели преимуществом, были сильнее и могли забить несколько мячей, но ушли на перерыв при нулевом счете.

В начале второй половины потеряли концентрацию, пропустили. Затем собрались, снова создавали моменты. Однако нам не сегодня не повезло, в отличие от «Рубина».

В эпизоде с голом подвела неточная передача. У нас было мало подобных ошибок, но эта стала роковой. Мы проводили атаку, команда была уверена, что она получит продолжение, поэтому рывок игрока противников застал нас врасплох.

Результат всегда важен. Но сейчас не стоит принимать поспешных решений. Нужно все проанализировать и продолжать работать, строить свою игру. Чемпионат только начинается. В целом мы показали довольно хороший футбол», — цитирует тренера сайт красно-белых.

«Спартак» провел первый официальный матч под руководством португальского тренера Руя Витории. В мае специалист подписал двухлетний контракт с российской командой, сменив на посту немца Доменико Тедеско.

«Спартак» впервые с сезона-2011/12 начал чемпионат России с поражения. Тогда красно-белые на выезде уступили «Ростову» (0:4).