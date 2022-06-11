«Спартак» намекнул на подписание экс-игрока «Локомотива» Рыбуса

«Спартак» намекнул на подписание экс-игрока «Локомотива» Мацея Рыбуса. В социальных сетях появилась короткая запись, которая обыгрывает известный мем.

«- вы подписываете рыбус?

— да, сейчас покажем

— красивое...», — гласит сообщение.

Ранее о том, что игрок может продолжить карьеру в стане красно-белых, сообщило польское издание Interia. 9 июня Рыбус сообщил, что «Локомотив».

Защитник перешел в «Локомотив» в июле 2017 года. В составе команды он дважды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны.