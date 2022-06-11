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«Спартак» намекнул на подписание экс-игрока «Локомотива» Рыбуса

Иван Шитик
Корреспондент
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«Спартак» намекнул на подписание экс-игрока «Локомотива» Мацея Рыбуса. В социальных сетях появилась короткая запись, которая обыгрывает известный мем.

«- вы подписываете рыбус?

— да, сейчас покажем

— красивое...», — гласит сообщение.

Ранее о том, что игрок может продолжить карьеру в стане красно-белых, сообщило польское издание Interia. 9 июня Рыбус сообщил, что «Локомотив».

Защитник перешел в «Локомотив» в июле 2017 года. В составе команды он дважды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

Мацей Рыбус
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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