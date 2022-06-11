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«Максимка вернулся». Тихонов опубликовал фото с Робсоном

Тихонов показал совместное фото с Робсоном, Титовым и Аленичевым
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Робсон с бывшими партнерами по «Спартаку».

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, которые посвящены 100-летию клуба.

Экс-полузащитник красно-белых Андрей Тихонов выложил в социальных сетях общее фото с бывшим партнером по команде.

«Максимка вернулся», — подписал пост Тихонов.

На фотографии также запечатлены другие звездные игроки «Спартака» прошлого — Егор Титов и Дмитрий Аленичев.

Андрей Тихонов
Дмитрий Аленичев
Егор Титов
Луис Робсон Перейра да Силва (Робсон)
ФК Спартак (Москва)
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