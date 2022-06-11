«Максимка вернулся». Тихонов опубликовал фото с Робсоном
Тихонов показал совместное фото с Робсоном, Титовым и Аленичевым
Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, которые посвящены 100-летию клуба.
Экс-полузащитник красно-белых Андрей Тихонов выложил в социальных сетях общее фото с бывшим партнером по команде.
«Максимка вернулся», — подписал пост Тихонов.
На фотографии также запечатлены другие звездные игроки «Спартака» прошлого — Егор Титов и Дмитрий Аленичев.
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|
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|
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|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
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|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
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|
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
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|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
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|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
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|21.05
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|
ЦСКА – Ростов
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
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|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
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|П
|
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|
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Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
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|К
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|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
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|1
|4
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|
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Краснодар
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|1
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