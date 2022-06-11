«Максимка вернулся». Тихонов опубликовал фото с Робсоном

Тихонов показал совместное фото с Робсоном, Титовым и Аленичевым

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях, которые посвящены 100-летию клуба.

Экс-полузащитник красно-белых Андрей Тихонов выложил в социальных сетях общее фото с бывшим партнером по команде.

«Максимка вернулся», — подписал пост Тихонов.

На фотографии также запечатлены другие звездные игроки «Спартака» прошлого — Егор Титов и Дмитрий Аленичев.