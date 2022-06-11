Агаларов признан лучшим игроком «Уфы» в прошедшем сезоне

Нападающий Гамид Агаларов признан лучшим игроком «Уфы» в прошедшем сезоне по версии болельщиков, информирует пресс-служба клуба.

21-летний форвард набрал 54,37% от общих голосов. Второе место в опросе занял 35-летний вратарь Александр Беленов (14,56%), третье — 26-летний полузащитник Владислав Камилов (12,14%).

В прошедшем сезоне Агаларов провел за клуб 33 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 2 голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ.

Башкирский клуб уступил по сумме двух встреч в стыковых матчах «Оренбургу» (2:2, 1:2) и вылетел в Олимп ФНЛ.