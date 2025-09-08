Глушенков назвал Батракова лучшим российским игроком на данный момент

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим российским футболистом на данный момент, сообщает Sport24.

Кроме того, Глушенков отметил, что ему нравится игра «Балтики» на старте сезона-2025/26.

В этом сезоне на счету 20-летнего Батракова 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.