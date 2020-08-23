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«Спартак» — «Локомотив»: видеотрансляция матча

18:00
Даниил Куликов, Эсекиэль Понсе и Владислав Игнатьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Куликов, Эсекиэль Понсе и Владислав Игнатьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» на своем поле примет «Локомотив» в матче 4-го тура РПЛ. Начало игры — в 19.00 (мск).

Команда Доменико Тедеско с 5 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 7 баллов и третья строчка.

Следить за матчем «Спартак» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Локомотив»

Спартак — Локомотив

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