РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — «Локомотив»: Тедеско в заявке красно-белых, Соболев в запасе, Кокорина нет

17:52
23 августа. Москва. Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
23 августа. Москва. Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 4-го тура Тинькофф-РПЛ. На тренерскую скамейку красно-белых возвращается Доменико Тедеско, пропустивший две последние игры из-за ангины. Новичок команды Александр Кокорин по-прежнему не восстановился после травмы и не попал в заявку на игру против родного клуба.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные — Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Соболев, Глушенков.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Смолов, Эдер.

Запасные — Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Куликов, Магкеев, Лисаккович, Камано.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Спартак — Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 4-й тур. «Спартак» vs «Локо», ЦСКА vs Слуцкий и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир