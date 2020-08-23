Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 4-го тура Тинькофф-РПЛ. На тренерскую скамейку красно-белых возвращается Доменико Тедеско, пропустивший две последние игры из-за ангины. Новичок команды Александр Кокорин по-прежнему не восстановился после травмы и не попал в заявку на игру против родного клуба.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные — Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Соболев, Глушенков.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Смолов, Эдер.

Запасные — Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Куликов, Магкеев, Лисаккович, Камано.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.