«Спартак»: Литвинов, разнимая эпизод, получил удар по затылку. За это красная карточка

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на удаление полузащитника команды Руслан Литвинова во втором тайме матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Литвинов, разнимая эпизод, получил акцентированный удар по затылку. За это красная карточка Руслану. 10 на 10 теперь играем — в равных составах», — написала пресс-служба клуба.

Главный арбитр встречи Алексей Сухой после видеопросмотра показал красную карточку Литвинову за агрессивное поведение. Команды остались 10 на 10.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.