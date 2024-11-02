Появилось видео драки игроков ЦСКА и «Спартака» в матче РПЛ

В Telegram-канале «Матч Премьер» появилось видео драки между игроками ЦСКА и «Спартака» в 14-м туре РПЛ.

По итогам массовой стычки красные карточки получили защитник армейцев Виллиан Роша и хавбек красно-белых Руслан Литвинов.