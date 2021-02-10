«Спартак» лидирует по вовлеченности в соцсетях среди российских клубов в январе
«Спартак» занимает первое место по вовлеченности пользователей в соцсетях среди российских клубов в январе. По данным Deportes&Finanzas, за месяц в социальных сетях у красно-белых зарегистрировано 4,93 миллиона взаимодействий (лайки, комментарии, репосты). Для подсчетов были взяты данные международных площадок: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok.
Более чем в два раза от «Спартака» отстает «Зенит» — 2,10 миллиона взаимодействий.
Тройку замыкает ЦСКА — 1,36 миллиона взаимодействий.
?? @fcsm_official russian football club with the highest social media engagement during january of 2021! ???1?— Deportes&Finanzas(r) (@DeporFinanzas) February 10, 2021
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2.@zenit_spb 2,10M
3.@pfc_cska 1,36M#twitter #instagram #facebook #youtube #tiktok pic.twitter.com/GKUrQWEqVr
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