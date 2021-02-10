«Спартак» лидирует по вовлеченности в соцсетях среди российских клубов в январе

«Спартак» занимает первое место по вовлеченности пользователей в соцсетях среди российских клубов в январе. По данным Deportes&Finanzas, за месяц в социальных сетях у красно-белых зарегистрировано 4,93 миллиона взаимодействий (лайки, комментарии, репосты). Для подсчетов были взяты данные международных площадок: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok.

Более чем в два раза от «Спартака» отстает «Зенит» — 2,10 миллиона взаимодействий.

Тройку замыкает ЦСКА — 1,36 миллиона взаимодействий.