РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» лидирует по вовлеченности в соцсетях среди российских клубов в январе

20:04
Главный тренер &quot;Спартака&quot; Доменико Тедеско. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Главный тренер &quot;Спартака&quot; Доменико Тедеско. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Теги:

«Спартак» занимает первое место по вовлеченности пользователей в соцсетях среди российских клубов в январе. По данным Deportes&Finanzas, за месяц в социальных сетях у красно-белых зарегистрировано 4,93 миллиона взаимодействий (лайки, комментарии, репосты). Для подсчетов были взяты данные международных площадок: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok.

Более чем в два раза от «Спартака» отстает «Зенит» — 2,10 миллиона взаимодействий.

Тройку замыкает ЦСКА — 1,36 миллиона взаимодействий.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир