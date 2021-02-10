В Германии сообщают, что «Ганновер» намерен выкупить Бийола у ЦСКА

«Ганновер» собирается выкупить у ЦСКА полузащитника Яку Бийола, который выступает за немецкий клуб на права аренды, утверждает SportBuzzer.

«Мы сделаем по нему предложение, а потом увидим, что произойдет, — заявил спортивный директор Герхард Цубер. — Нам очень нужен этот игрок».

Бийол перешел в «Ганновер» в сентябре 2020 года. С тех пор он успел провести за клуб 18 матчей во второй бундеслиге.

Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.