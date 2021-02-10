Актер и болельщик «Спартака» Назаров сочинил песню о судьях РПЛ
Российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал новую песню на футбольную тему и выложил ее в Instagram. Он отрегировал на новость о списке судей, которые будет работать на матчах второй части чемпионата России.
«В «Спорт-Экспрессе» список судей огласили:
Целых двадцать молодых и стариков.
И теперь в судейском корпусе России
Семь арбитров-петербуржцев и Вилков.
Их почти что половина в поле будет
Неподкупных, подготовленных свистков.
Сине-бело-голубых сегодня судят
Сине-бело-голубые и Вилков.
Видно воздух на Неве такой упругий
Или климат просто питерский таков,
Что родятся бесконечно в Петербурге
Гениальные арбитры и Вилков.
Все в футболе нашем тупо и нескладно,
А болельщики — лишь стадо дураков.
Есть один лишь город и команда,
Семь арбитров и, конечно же, Вилков.
Отстранили его, помню, без вопросов,
Но на ВАР ему пробраться удалось.
Даже если б нас судили эскимосы,
То Вилков бы доказал, что эскимос».
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