Актер и болельщик «Спартака» Назаров сочинил песню о судьях РПЛ

Российский актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал новую песню на футбольную тему и выложил ее в Instagram. Он отрегировал на новость о списке судей, которые будет работать на матчах второй части чемпионата России.

«В «Спорт-Экспрессе» список судей огласили:

Целых двадцать молодых и стариков.

И теперь в судейском корпусе России

Семь арбитров-петербуржцев и Вилков.

Их почти что половина в поле будет

Неподкупных, подготовленных свистков.

Сине-бело-голубых сегодня судят

Сине-бело-голубые и Вилков.

Видно воздух на Неве такой упругий

Или климат просто питерский таков,

Что родятся бесконечно в Петербурге

Гениальные арбитры и Вилков.

Все в футболе нашем тупо и нескладно,

А болельщики — лишь стадо дураков.

Есть один лишь город и команда,

Семь арбитров и, конечно же, Вилков.

Отстранили его, помню, без вопросов,

Но на ВАР ему пробраться удалось.

Даже если б нас судили эскимосы,

То Вилков бы доказал, что эскимос».