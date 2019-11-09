На 26-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» (2:0) ошибся арбитр Виталий Мешков, не назначив пенальти в ворота гостей, когда их защитник Виталий Лысцов ударил Джордана Ларссона по ноге и сбил его. В такой ситуации претензий к ВАР Алексею Сухому и АВАР Алексею Матюнину нет: они поступили в соответствии с протоколом работы видеоарбитров. Видимо, не сочли ошибку судьи явной и очевидной. Видеоассистенты, как известно, смотрят весь матч и изучают все моменты, но вмешиваться в действия рефери вправе не всегда. (Александр Бобров)

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