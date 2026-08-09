Перформанс болельщиков «Спартака» перед игрой с «Краснодаром»: «Время меняет лица, но не меняет верность»

Болельщики «Спартака» подготовили перформанс к игре против «Краснодара» в 3-м туре РПЛ.

«Время меняет лица, но не меняет верность», — говорится в тексте на полотне. Также на него попало изображение семьи, которая болеет за «Спартак».

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.