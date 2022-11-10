«Спартак» не рассматривает возвращение Жиго

«Спартак» ищет варианты усиления защиты, но не рассматривает приглашение экс-игрока Самюэля Жиго, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, руководство красно-белых изучает несколько вариантов с приглашение иностранных игроков.

Жиго выступал за «Спартак» с лета 2018 по зиму 2022 года. После чего заключил 3-летний контракт с «Марселем».

В этом сезоне на счету 29-летнего игрока 14 матчей и 2 гола за французский клуб.