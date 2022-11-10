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10 ноября, 16:50

Агент Барбоза: «Есть команды, которые хотят подписать Дзюбу, но не высказываются публично»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» высказался об интересе «Торпедо» и «Рубина» к российскому нападающему Артему Дзюбе.

«Все зависит от клуба. Если стало известно об интересе какой-то команды к Дзюбе, значит того хотели сами клубы. Профессиональный клуб работает, договаривается, а не делает публичные заявления. Я считаю, что это непрофессионально делать заявления раньше времени, перед тем как договорился. Уверен, есть команды, которые хотят подписать Дзюбу, но не высказываются об этом публично. Судить по тому, что появляется в прессе не стоит», — сказал Барбоза «СЭ».

7 ноября было объявлено, что Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
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Ф1(-1.5)

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1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

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Артем Дзюба
ФК Рубин (Казань)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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3.03 00:00
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П
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