Агент Сычевого высказался об интересе к нападающему со стороны «Торпедо» и «Краснодара»

Агент Андрей Талаев, представляющий интерес нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны «Краснодара» и «Торпедо».

«Сейчас это нечего обсуждать. Он продлил контракт с «Оренбургом». Разговоры на то и разговоры. Конкретного предложения в клубе не лежит. Значит, это не имеет смысла», — сказал Талаев «СЭ».

9 ноября «Оренбург» объявил о продлении контракта с Сычевым до 31 декабря 2024 года. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23 с 11 голами в 14 играх.