Нападающий «Рубина» Фамейе прокомментировал свой курьезный гол в ворота «Оренбурга»
Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе прокомментировал свой курьезный гол в матче 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).
На 35-й минуте встречи полузащитник казанцев Александр Зотов пробил по воротам оренбуржцев, но попал в Фамейе. Ганец пытался уклониться от мяча, но тот отрикошетил от его бока в ворота «Оренбурга».
— Я украл гол у Зотова? Это удачный момент, я оказался в нужном месте, — сказал Фамейе. — Здесь заслуга 50 на 50. Сегодня мы должны были на сто процентов побеждать, но не реализовали свои моменты. Нужно продолжать усердно работать и готовится к игре со «Спартаком».
Фамейе выступал за «Оренбург» на протяжении трех лет, в августе 2022 года форвард перешел в «Рубин».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
3
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|2
|0
|2
|
|
Матиас Дамиан Перес
Оренбург
|2
|0
|2