«Спартак» играет вничью с «Уралом» после первого тайма

«Спартак» дома играет вничью с «Уралом» в матче 22-го тура РПЛ — 0:0.

В первой половине матча дискомфорт в правой ноге почувствовал голкипер красно-белых Александр Максименко, но смог продолжить встречу. В концовке тайма врачам хозяев пришлось останавливать кровотечение у защитника Алексиса Дуарте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.