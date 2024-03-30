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Рапопорт рассказал, что думает о вратарских ошибках в матчах 22-го тура РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Зенита» и вратарь «Динамо» Борис Рапопорт прокомментировал вратарские ошибки в матчах 22-го тура РПЛ.

— У вратарей есть установка разыгрывать мяч, вот они и разыгрывают. Вчера Лещук ошибся, сегодня — Адамов в начале матчей. Если ты умеешь разыгрывать мяч, то твоя команда владеет преимуществом, это понятно. Но любой вынос — фактор риска, нужно еще уметь эту передачу отдать. Вот куда Адамов сегодня отдавал передачу? Там, куда он выбил мяч, не было ни одного зенитовца. Это «привоз». И сразу поставил команду в положение команды, которой надо отыгрываться. Это нехорошо, — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

Из-за неточных пасов Игоря Лещука и Романа Адамова «Динамо» и «Зенит» потеряли очки в матчах с «Ростовом» (1:4) и «Крыльями Советов» (1:1), соответственно.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-zenit-sy-gral-posredstvenno/
Арсен Адамов
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Леонид Рапопорт
1
3
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
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