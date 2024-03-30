Рапопорт рассказал, что думает о вратарских ошибках в матчах 22-го тура РПЛ

Бывший тренер «Зенита» и вратарь «Динамо» Борис Рапопорт прокомментировал вратарские ошибки в матчах 22-го тура РПЛ.

— У вратарей есть установка разыгрывать мяч, вот они и разыгрывают. Вчера Лещук ошибся, сегодня — Адамов в начале матчей. Если ты умеешь разыгрывать мяч, то твоя команда владеет преимуществом, это понятно. Но любой вынос — фактор риска, нужно еще уметь эту передачу отдать. Вот куда Адамов сегодня отдавал передачу? Там, куда он выбил мяч, не было ни одного зенитовца. Это «привоз». И сразу поставил команду в положение команды, которой надо отыгрываться. Это нехорошо, — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».