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Сегодня, 19:56

Агент Сафонов рассказал, как Тюкавин отреагировал на поражение «Динамо» от «Ростова»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, как форвард «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на поражение от «Ростова» (1:4).

«Списывались с Костей, он расстроен после «Ростова». Но вся команда плохо сыграла, нет смысла искать крайних. И он без мячей был, расстроился, конечно. Но «Крылья Советов» отняли очки у «Зенита», все начинается почти с нуля. Думаю, выводы сделают, следующая неделя должна стать определяющей», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провел 27 матчей в составе «Динамо», забил 10 голов, отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-spisy-valis-s-kostej-on-rasstroen-posle-rostova/
Матвей Сафонов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Константин Тюкавин
2
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
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Сочи – ЦСКА
 2 : 2
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Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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