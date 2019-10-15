«Спартак» и «Эрцгебирге» будут сотрудничать

Президент «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт рассказал, что между его клубом и «Спартаком» будет подписан договор о сотрудничестве. Руководитель клуба второй бундеслиги подтвердил, что тренер вратарей команды Макс Урванчки перешел в штаб Доменико Тедеско в «Спартак».

— Макс и Доменико позвонили мне и попросили о переходе, — цитирует Bild Леонхардта. — Я был рад помочь им. Также нам удалось договориться о сотрудничестве со «Спартаком». Хотелось бы подписать соглашение в ближайшее время. Все же «Спартак» — символ российского футбола. Мы можем извлечь выгоду из сотрудничества.

По данным источника, сотрудничество подразумевает аренду молодых игроков и проведение товарищеского матча.