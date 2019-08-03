"Спартак" и "Динамо" не открыли счет, красно-белые почти час играли в меньшинстве

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата России – 0:0. Это первая нулевая ничья в этом сезоне. Теперь у обеих московских команд стало по 5 очков.

На 35-й минуте встречи красную карточку получил нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе, который в прыжке ударил голкипера бело-голубых Антона Шунина прямой ногой в живот.

В составе хозяев дебютировал Анрре Шюррле, у гостей - Клинтон Нжи.

В 5-м туре РПЛ "Динамо" примет "Зенит" (суббота, 10 августа), а "Спартак" на выезде сыграет с "Ахматом" (воскресенье, 11 августа).

Чемпионат России

Премьер-лига

4-й тур

"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 0:0

"Спартак" (Москва): Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, З.Бакаев, Гулиев, Зобнин, Ананидзе (Шюррле, 46), Ташаев (Мирзов, 64), Понсе.

"Динамо" (Москва): Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш, Панченко, Каборе, Юсупов (Тетте, 60), Шиманьски (Нжи, 67), Жоаузинью, Шейдаев (Грулев, 74).

Предупреждения: Ташаев, 10. Гулиев, 32. Юсупов, 57. Шуньич, 86. Нжи, 89. З.Бакаев, 90+4. Максименко, 90+5.

Удаление: Понсе, 35 (опасная игра).

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Мосякин, Чельцов (оба - Москва).

3 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр