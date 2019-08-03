"Спартак" - "Динамо": Понсе врезался в Шунина и получил красную карточку

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе получил красную карточку на 35-й минуте матча 4-го тура чемпионата России с "Динамо".

Аргентинец после подачи Зелимхана Бакаева врезался во вратаря бело-голубых Антона Шунина. Голкипер в прыжке поймал мяч, а Понсе въехал ему ногой в грудь.

Главный судья Владислав Безбородов показал нападающему красную карточку после того, как обоим футболистам после столкновения оказали помощь. Во время ожидания арбитр успел пообщаться с игроками обеих команд и обсудить момент.

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Встреча "Спартак" - "Динамо" проходит на стадионе "Открытие Арена". "СЭ" ведет онлайн-трансляцию игры.

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