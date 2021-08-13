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«Спартак» и «Академия им. Коноплева» сыграли вничью в молодежном первенстве

12:01

«Спартак» и «Академия им. Коноплева» в матче 5-го тура молодежного первенства РПЛ сыграли вничью со счетом 1:1.

В Другом матче «Крылья Советов» победили «Рубин» со счетом 4:2.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

5-й тур

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Спартак» (Москва) — 1:1 (0:1)

Голы: Лайкин, 19 (0:1). Габов, 80 (1:1).

Нереализованный пенальти: Муталиев (Спартак — мол.), 7 (вратарь)

Судья: Федотов (Россия).

13 августа. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».

«Крылья Советов» (Самара) — «Рубин» (Казань) — 4:2 (1:2)

Голы: Фаттахов, 9 (0:1). Смирнов, 21 (1:1). Моторин, 27 (1:2). Ермаков, 51 (2:2). Смирнов, 64 (3:2). Макаров, 90+1 (4:2).

Удаление: Максимов (Крылья Советов — мол.), 75.

Судья: Зобов (Луховицы).

13 августа. Самара. Стадион «Металлург».

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Роман Шишов все материалы автора

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