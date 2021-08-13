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«Вычистить инфополе вокруг «Спартака» невозможно, но надо вернуть в эмоции футбол». Первые слова нового главы пресс-службы клуба Зеленова

12:08
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Сегодня «Спартак» объявил о назначении на должность руководителя пресс-службы Дмитрия Зеленова, который долгие годы работал в «СЭ», а в московский клуб пришел с аналогичного поста в РПЛ. Сразу после утверждения в новом статусе он дал комментарий нашему изданию.

— В первую очередь благодарю предшественников — Антона Фетисова и Ярослава Кулемина — за профессиональную работу и конструктивный подход при передаче дел. Важно сохранить все позитивное, что они сделали для медиа «Спартака», — говорит Зеленов. — Что касается моей задачи, то она звучит просто — быть открытыми для болельщиков и СМИ. Помогать коллегам в освещении жизни «Спартака».

При этом, конечно, нужно сделать нормальным информационное поле вокруг команды, обеспечить спокойную обстановку для тренерского штаба и футболистов. Журналисты и блогеры, которые пишут и рассказывают о нашем клубе, чаще всего за него же и болеют. Так что интересы у нас в этом смысле общие.

— Как именно вы собираетесь нормализовать инфополе вокруг клуба и команды? Это в принципе возможно с учетом огромного числа Telegram-каналов о «Спартаке» разной направленности?

— Понимаю, что вычистить информационное пространство, сделать его абсолютно стерильным невозможно, да и не нужно. «Спартак» — это огромный спектр эмоций. Но очень хочется вернуть в них футбол, которого в последнее время там стало меньше. Это зависит от множества обстоятельств. Но и от моей работы тоже.

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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