Главный арбитр Владислав Безбородов показал 9 карточек в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Химки» (2:1). До перерыва предупреждения получили 7 футболистов, а полузащитник гостей Максим Глушенков был удален с поля. Во втором тайме желтую карточку получил только вратарь гостей Илья Лантратов — за затяжку времени.

Голевая атака «Химок» началась после того, как в центре поля мяч попал Брайану Идову в руку — Безбородов, как и ВАР повода для отмены гола не увидели.

На 37-й минуте Безбородов принял верное решение, удалив Глушенкова.

На 50-й минуте Безбородов не увидел, что Егор Данилкин рукой остановил мяч в штрафной, но после вмешательства видеоассистентов Николая Волошина и Николая Еремина рефери назначил пенальти, но не вынес Данилкину предупреждение, которое для игрока «Химок» стало бы вторым.