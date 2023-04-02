Гогниев о разгромном поражении «Химок» от «Краснодара»: «Больно. Хотели сыграть на ноль, а вышло так, как вышло»
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара» (0:6) в матче 21-го тура РПЛ.
«Это мое самое крупное поражение в качестве тренера, да и не вспомню, чтобы проигрывал с таким счетом, как футболист. Конечно, сказалось удаление. Ребята хотели, готовились. У Гудиева не так много игровой практики, к сожалению, от большого желания получилось, как получилось. Ну, после удаления все стало ясно. Тем более, мы уже перестроились, первый тайм закончили со счетом 0:1, а на второй вышли — и сразу пропустили нелепый гол. Психологически, конечно, все это довлеет, просто сломало. Потом у нас уже был проходной двор, могли и больше пропустить. Что касается тактических вещей — «Краснодар» ничем не удивил, мы знали, что у соперника быстрые нападающие, мы с ними просто не справились. Не справились с борьбой. Поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой.
Удаление? Я не смотрел момент, но, если ВАР смотрел, значит, красная карточка была. Да и тут обсуждать что-то, вдесятером... «Краснодар» на данный момент намного сильнее, чем мы. Это очень сказалось. Больно. Второй матч подряд — красная карточка, надо что-то с этим делать, в любом случае, должна быть холодная голова, все можно изменить. К сожалению, сложилось так, как сложилось. Конечно, мы проведем анализ. В прошлый раз играли с «Краснодаром» практически молодежью, проиграли 1:3, и такого, как сегодня, не было. С этим тоже надо что-то делать. Я перед матчем говорил, что мы хотим сыграть на ноль, а получилось так, как получилось. Все равно, значит, это испытание для нас. Не все с этим справятся, но мы тренерским штабом точно справимся. Двигаемся дальше, посмотрим, что будет впереди», — сказал в эфире matchtv.ru Гогниев.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. В следующем туре подмосковная команда сыграет против ЦСКА на выезде. Матч состоится 9 апреля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4