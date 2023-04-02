Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:22

Гогниев о разгромном поражении «Химок» от «Краснодара»: «Больно. Хотели сыграть на ноль, а вышло так, как вышло»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара» (0:6) в матче 21-го тура РПЛ.

«Это мое самое крупное поражение в качестве тренера, да и не вспомню, чтобы проигрывал с таким счетом, как футболист. Конечно, сказалось удаление. Ребята хотели, готовились. У Гудиева не так много игровой практики, к сожалению, от большого желания получилось, как получилось. Ну, после удаления все стало ясно. Тем более, мы уже перестроились, первый тайм закончили со счетом 0:1, а на второй вышли — и сразу пропустили нелепый гол. Психологически, конечно, все это довлеет, просто сломало. Потом у нас уже был проходной двор, могли и больше пропустить. Что касается тактических вещей — «Краснодар» ничем не удивил, мы знали, что у соперника быстрые нападающие, мы с ними просто не справились. Не справились с борьбой. Поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой.
Удаление? Я не смотрел момент, но, если ВАР смотрел, значит, красная карточка была. Да и тут обсуждать что-то, вдесятером... «Краснодар» на данный момент намного сильнее, чем мы. Это очень сказалось. Больно. Второй матч подряд — красная карточка, надо что-то с этим делать, в любом случае, должна быть холодная голова, все можно изменить. К сожалению, сложилось так, как сложилось. Конечно, мы проведем анализ. В прошлый раз играли с «Краснодаром» практически молодежью, проиграли 1:3, и такого, как сегодня, не было. С этим тоже надо что-то делать. Я перед матчем говорил, что мы хотим сыграть на ноль, а получилось так, как получилось. Все равно, значит, это испытание для нас. Не все с этим справятся, но мы тренерским штабом точно справимся. Двигаемся дальше, посмотрим, что будет впереди», — сказал в эфире matchtv.ru Гогниев.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. В следующем туре подмосковная команда сыграет против ЦСКА на выезде. Матч состоится 9 апреля.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:6
Краснодар

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Химки
9
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Бушманов прокомментировал повреждение Промеса в матче с «Ахматом»
«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья не вынес гостям четыре предупреждения
Орлов: «Бердыев молодец, что сделал ставку на Нобоа, несмотря на пресловутые разговоры о возрасте»
«Факел» — ЦСКА: Чалов открыл счет с пенальти
Форвард «Краснодара» Волков о победе над «Химками»: «Мы не потеряли контроль над игрой»
Шикунов — об игре «Спартака»: «Все как было, так и осталось, но не забивают почему-то»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Габулов — о результатах «Химок»: «Ровно год назад нами была проделана работа по спасению команды. Получается, зря»

Трошечкин — об игре со «Спартаком»: «К концу матча «Ахмат» начал отсиживаться в обороне и беречь результат»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости