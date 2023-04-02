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Трошечкин — об игре со «Спартаком»: «К концу матча «Ахмат» начал отсиживаться в обороне и беречь результат»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин подвел итоги матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).
— Довольны результатом в матче со «Спартаком»?

— Если судить по тому, как складывалась игра, то результатом доволен. Но мы всегда едем играть на победу, кто бы против нас ни выходил на поле, — приводит Metaratings.ru слова Трошечкина.

— В последние минут 20 «Спартак» на вас навалился. Как выдержали этот прессинг? Была ли возможность сыграть на контратаке и забить?

— Если была бы возможность забить, то мы бы попытались это сделать. Но не было возможности даже убежать в контратаку. К сожалению, в последние 20 минут мяч не очень часто контролировали.

— Не казалось, что не могли в последние 20 минут убежать в контратаку, потому что «Ахмату» не хватало физических кондиций?

— Не думаю. Здесь больше момент психологии. К концу матча «Ахмат» начал уже отсиживаться в обороне и беречь результат. Если фаворита не устраивает счет, то в любой игре он начинает играть с большой долей владения мяча и давления на соперника, тем более дома. Поэтому я не думаю, что эта ситуация стоит особняком.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ахмат» с 33 очками идет шестым. В 22-м туре чемпионата России красно-белые встретятся с «Динамо», а грозненский клуб сыграет против «Урала». Оба матча пройдут 8 апреля.

Источник: https://metaratings.ru/news/troshechkin-akhmat-khorosho-protivostoyal-v-oborone-spartaku-no-k-koncu-matcha-stal-berech-rezultat-240205/
Александр Трошечкин
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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П
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 9
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