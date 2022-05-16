Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:46

Кофрие: «Могу пообещать фанатам, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за чемпинство»

Кофрие заявил, что «Спартак» в следующем сезоне будет бороться за чемпионство
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие заявил, что красно-белые будут бороться за чемпионство в сезоне-2022/23.

«Могу пообещать фанатам, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Думаю, нашему клубу по силам обыгрывать «Зенит». Все возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Кофрие.

За один тур до конца розыгрыша Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. В последнем, 30-м туре команда встретится с «Химками».

Вчера, 15 мая красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), который досрочно стал чемпионом России по итогам этого сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksimiliano-kofrie-spartak-budet-borot-sya-za-chempionstvo-v-sleduyushhem-sezone/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
4
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Прогулял миллионное состояние и разбил сердце: невероятная история любви гимнастки Канаевой и хоккеиста
Ваноли не сдал экзамен. Показательное выступление «Спартака» перед финалом Кубка России и его итоги
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Сочи» в медалях, вылет «Арсенала» и другие матчи
«Спартак» доиграет следующий сезон в форме от Nike
Маслов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Зенитом»
Дуглас Сантос останется в «Зените» на следующий сезон
Чернов назвал матч с «Зенитом» неудачным для «Спартака»
Малком заявил, что останется в «Зените» на следующий сезон
Ребров: «Спартаку» вернется удача за сегодня"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маслов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Зенитом»

«Спартак» доиграет следующий сезон в форме от Nike
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости