Кофрие: «Могу пообещать фанатам, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за чемпинство»

Кофрие заявил, что «Спартак» в следующем сезоне будет бороться за чемпионство

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие заявил, что красно-белые будут бороться за чемпионство в сезоне-2022/23.

«Могу пообещать фанатам, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Думаю, нашему клубу по силам обыгрывать «Зенит». Все возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Кофрие.

За один тур до конца розыгрыша Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. В последнем, 30-м туре команда встретится с «Химками».

Вчера, 15 мая красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), который досрочно стал чемпионом России по итогам этого сезона.