Маркиньос пропускает матч с «Динамо» из-за смерти отца

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему Маркиньос пропускает матч 9-го тура РПЛ с «Динамо».

«У Маркиньоса случилось большое горе — не стало его отца, он попал в аварию на мотоцикле. Маркиньос уехал в Бразилию. Мы всячески его поддерживаем», — сказал Станкович в эфире телеканала «Матч ТВ».

Встреча «Спартак» — «Динамо» проходит на «Лукойл Арене». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.