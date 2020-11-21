«Спартак» — «Динамо»: прогноз Силкина на матч РПЛ 21 ноября
Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил перспективы бело-голубых на дерби со «Спартаком» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Игра пройдет 21 ноября, начало — в 19.00 (мск).
— Конечно, я отдаю предпочтение «Динамо». И даже если взвешивать объективно шансы обеих команд, это же непредсказуемо, это дерби. В каком бы состоянии, в каком бы турнирном положении не находились эти команды, эти игры — они особняком стоят. Поэтому все что угодно может быть в этой игре. Но то, что будет бескомпромиссная борьба и то, что будет нерв в сегодняшнем матче — я даже не сомневаюсь. Какой будет результат, сложно сказать.
Не будет сегодня некоторых в игре — это не важно. Еще раз повторю, не важно, в каком составе они будут играть. Они будут играть под вывеской «Спартак» — «Динамо» или «Динамо» — «Спартак», тут даже настраивать футболистов не надо. Во всяком случае, для наших футболистов, динамовцев — это дело чести, эти игры особняком стоят.
Можно ли чего-то опасаться? Опасаться не нужно. Нужно разобрать по косточкам соперника и, с учетом того, что «Динамо» выйдет со своей игрой на поле, постараться не допустить грубых ошибок. (Екатерина Звенигородская)
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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