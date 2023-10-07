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Сегодня, 19:00

«Спартак» — ЦСКА: время начала и трансляция матча РПЛ

Центральный матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 8 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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&amp;quot;Спартак&amp;quot; - ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» проведет матч 11-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА. Встреча пройдет в воскресенье, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» бесплатно покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Спартак» — ЦСКА. Начало эфира — в 18.00 мск. Также видеотрансляция игры будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (с 18:00).

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Следить за ключевыми событиями дерби чемпионата России можно будет на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Также «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

ЦСКА с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» 16 баллами располагается на пятой строчке. Обе команды на восемь баллов отстают от лидирующего «Краснодара».

Красно-белые проиграли два последних матча подряд с общим счетом 0:7 — уступили «Крыльям Советов» (0:4) и «Динамо» в Кубке России (0:3). Красно-синие в чемпионате обыграли «Балтику» (1:0) и уступили в Кубке «Факелу».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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