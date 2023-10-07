«Спартак» — ЦСКА: время начала и трансляция матча РПЛ
«Спартак» проведет матч 11-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА. Встреча пройдет в воскресенье, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Телеканал «Матч ТВ» бесплатно покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Спартак» — ЦСКА. Начало эфира — в 18.00 мск. Также видеотрансляция игры будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (с 18:00).
Следить за ключевыми событиями дерби чемпионата России можно будет на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Также «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
ЦСКА с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» 16 баллами располагается на пятой строчке. Обе команды на восемь баллов отстают от лидирующего «Краснодара».
Красно-белые проиграли два последних матча подряд с общим счетом 0:7 — уступили «Крыльям Советов» (0:4) и «Динамо» в Кубке России (0:3). Красно-синие в чемпионате обыграли «Балтику» (1:0) и уступили в Кубке «Факелу».
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
6
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
12
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
13
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
14
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
15
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1