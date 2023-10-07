«Краснодар» — «Ростов»: Глебов вывел гостей вперед

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отметился голом в матче 11-го тура с «Краснодаром» — 1:0.

23-летний хавбек открыл счет на 23-й минуте. Это его первый гол в этом сезоне чемпионата России.