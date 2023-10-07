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РПЛ: «Сочи» примет «Зенит», «Краснодар» — «Ростов», «Спартак» — ЦСКА и другие матчи 11-го тура

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

11-й тур чемпионата России сезона-2023/24.

11-й тур РПЛ начнется 7 октября матчем «Урал» — «Локомотив». Также в субботу сыграют «Сочи» — «Зенит», «Балтика» — «Оренбург» и «Краснодар» — «Ростов».

В воскресенье, 8 октября, в матчах РПЛ встретятся «Пари НН» — «Крылья Советов», «Динамо» — «Факел», «Спартак» — ЦСКА, «Ахмат» — «Рубин».

7 октября, суббота

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Локомотив
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Зенит
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 16:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

8 октября, воскресенье

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Факел
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Рубин

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2023/24

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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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