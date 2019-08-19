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«Спартак» — ЦСКА: в Тушине теперь 3:3

23:02
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«Спартак» до минимума сократил отставание от ЦСКА по победам в дерби в чемпионате России (+21=14-22, мячи 77-75) и сравнял счет в противостоянии на «Открытие Арене».

На стадионе красно-белых команды одержали по три победы при отсутствии ничьих, при этом в пяти из шести встреч кто-то из игроков отмечался дублем. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Спартака» и ЦСКА на «Открытие Арене»

Дата

Тренер «Спартака»

Тренер ЦСКА

Счет

Голы

17.05.2015

Мурат Якин

Леонид Слуцкий

0:4

Еременко-2, Тошич, Муса

14.08.2015

Дмитрий Аленичев

Леонид Слуцкий

1:2

Д.Комбаров — Игнашевич, Муса

29.10.2016

Массимо Каррера

Леонид Слуцкий

3:1

Зе Луиш-2, Глушаков — Страндберг

10.12.2017

Массимо Каррера

Виктор Гончаренко

3:0

Промес-2, Пашалич

06.04.2019

Олег Кононов

Виктор Гончаренко

0:2

Сигурдссон-2

19.08.2019

Олег Кононов

Виктор Гончаренко

2:1

Жиго-2 — Мариу Фернандес

Итого: +3=0-3, мячи 9-10.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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