«Спартак» — ЦСКА: в Тушине теперь 3:3
«Спартак» до минимума сократил отставание от ЦСКА по победам в дерби в чемпионате России (+21=14-22, мячи 77-75) и сравнял счет в противостоянии на «Открытие Арене».
На стадионе красно-белых команды одержали по три победы при отсутствии ничьих, при этом в пяти из шести встреч кто-то из игроков отмечался дублем. (Кирилл Бурдаков)
Матчи «Спартака» и ЦСКА на «Открытие Арене»
|
Дата
|
Тренер «Спартака»
|
Тренер ЦСКА
|
Счет
|
Голы
|
17.05.2015
|
Мурат Якин
|
Леонид Слуцкий
|
0:4
|
Еременко-2, Тошич, Муса
|
14.08.2015
|
Дмитрий Аленичев
|
Леонид Слуцкий
|
1:2
|
Д.Комбаров — Игнашевич, Муса
|
29.10.2016
|
Массимо Каррера
|
Леонид Слуцкий
|
3:1
|
Зе Луиш-2, Глушаков — Страндберг
|
10.12.2017
|
Массимо Каррера
|
Виктор Гончаренко
|
3:0
|
Промес-2, Пашалич
|
06.04.2019
|
Олег Кононов
|
Виктор Гончаренко
|
0:2
|
Сигурдссон-2
|
19.08.2019
|
Олег Кононов
|
Виктор Гончаренко
|
2:1
|
Жиго-2 — Мариу Фернандес
Итого: +3=0-3, мячи 9-10.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр