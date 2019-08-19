«Спартак» до минимума сократил отставание от ЦСКА по победам в дерби в чемпионате России (+21=14-22, мячи 77-75) и сравнял счет в противостоянии на «Открытие Арене».

На стадионе красно-белых команды одержали по три победы при отсутствии ничьих, при этом в пяти из шести встреч кто-то из игроков отмечался дублем. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Спартака» и ЦСКА на «Открытие Арене»

Дата Тренер «Спартака» Тренер ЦСКА Счет Голы 17.05.2015 Мурат Якин Леонид Слуцкий 0:4 Еременко-2, Тошич, Муса 14.08.2015 Дмитрий Аленичев Леонид Слуцкий 1:2 Д.Комбаров — Игнашевич, Муса 29.10.2016 Массимо Каррера Леонид Слуцкий 3:1 Зе Луиш-2, Глушаков — Страндберг 10.12.2017 Массимо Каррера Виктор Гончаренко 3:0 Промес-2, Пашалич 06.04.2019 Олег Кононов Виктор Гончаренко 0:2 Сигурдссон-2 19.08.2019 Олег Кононов Виктор Гончаренко 2:1 Жиго-2 — Мариу Фернандес

Итого: +3=0-3, мячи 9-10.

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