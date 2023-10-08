«Спартак» сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России 8 октября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Спартак» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

На «Матч ТВ» уже началась трансляция дерби. Также за игрой можно следить на сайте matchtv.ru в разделе трансляций. Матч будет доступен на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт».

По итогам 10 туров премьер-лиги «Спартак» и ЦСКА набрали одинаковое количество очков — по 16. Красно-белые опережают армейцев в турнирной таблице РПЛ по дополнительным показателям — 6 и 8 места.

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