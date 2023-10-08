Гафин об израильском защитнике «Динамо» Дасе: «Безусловно, он обеспокоен происходящим»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал состояние защитника бело-голубых и сборной Израиля Эли Дасы в связи с военным конфликтом на родине.

— Как себя чувствует Даса?

— Он, безусловно, обеспокоен происходящим. У него в Израиле семья. Но, со слов Эли, его родные в безопасности. Коммуникации с Израильской футбольной ассоциацией не было", — сказал Гафин.

7 октября началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны.

8 октября стало известно, что известный израильский футболист Лиор Асулин погиб во время нападения боевиков ХАМАС.