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Сегодня, 14:45

«Спартак» — ЦСКА: Мешков ошибся, не назначив пенальти в пользу красно-белых?

Арбитр Мешков мог ошибочно не назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче против «Спартака»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Борьба за позицию между Марио Фернандесом и Русланом Литвиновым.

В начале второго тайма матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (0:2) при счете 0:1 в площади ворот армейцев шла борьба за позицию между Марио Фернандесом и Русланом Литвиновым. Спартаковец упал, но арбитр Виталий Мешков игру не остановил и 11-метровый удар не назначил. Правильно ли поступил рефери?

Этот эпизод до сих пор обсуждается в судейских кругах. Мнения диаметрально противоположные.

Одни эксперты вспоминают отмененный гол «Зенита» в недавней игре с «Бетисом» (0:0), когда судья зафиксировал фол в атаке со стороны Александра Ерохина, который наступил на ногу соперника. Они считают, что и в Тушине защитник ЦСКА наступил на голеностоп спартаковца. Значит, следовало квалифицировать случившееся как нарушение правил и назначить 11-метровый удар.

Другие, их примерно столько же, сколько и оппонентов, полагают, что контакт двух бутс незначительный, он не мог стать причиной падения и его нельзя рассматривать как фол и основание для наказания защитника 11-метровым.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:2
ЦСКА
Голы
Юсуф Языджи, 49 (0:1), Зайнутдинов, 79 (0:2)
Спартак
Селихов Жиго (Кутепов, 90+5) Айртон Джикия (Хлусевич, 84) Литвинов Мозес Мартинс Умяров Зобнин (Ларссон, 69) Соболев (Николсон, 69) Промес
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Фукс (Набабкин, 75) Дивеев Карраскаль (Мухин, 90) Гбамен (Яковлев, 90) Медина (Зайнутдинов, 55) Бийол Юсуф Языджи (Эджуке, 75) Обляков Заболотный
Предупреждения
Умяров 40’, Мозес 90+6’  -  Марио Фернандес 24’, Карраскаль 30’, Эджуке 83’
Судьи
Мешков (Дмитров) Сафьян (Москва) Петросян (Бронницы)
ВАР
Турбин (Дмитров) Кобзев (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 10
Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
36
21
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2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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