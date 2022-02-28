«Спартак» — ЦСКА: Мешков ошибся, не назначив пенальти в пользу красно-белых?
В начале второго тайма матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (0:2) при счете 0:1 в площади ворот армейцев шла борьба за позицию между Марио Фернандесом и Русланом Литвиновым. Спартаковец упал, но арбитр Виталий Мешков игру не остановил и 11-метровый удар не назначил. Правильно ли поступил рефери?
Этот эпизод до сих пор обсуждается в судейских кругах. Мнения диаметрально противоположные.
Одни эксперты вспоминают отмененный гол «Зенита» в недавней игре с «Бетисом» (0:0), когда судья зафиксировал фол в атаке со стороны Александра Ерохина, который наступил на ногу соперника. Они считают, что и в Тушине защитник ЦСКА наступил на голеностоп спартаковца. Значит, следовало квалифицировать случившееся как нарушение правил и назначить 11-метровый удар.
Другие, их примерно столько же, сколько и оппонентов, полагают, что контакт двух бутс незначительный, он не мог стать причиной падения и его нельзя рассматривать как фол и основание для наказания защитника 11-метровым.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7