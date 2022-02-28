Арбитр Мешков мог ошибочно не назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче против «Спартака»

В начале второго тайма матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (0:2) при счете 0:1 в площади ворот армейцев шла борьба за позицию между Марио Фернандесом и Русланом Литвиновым. Спартаковец упал, но арбитр Виталий Мешков игру не остановил и 11-метровый удар не назначил. Правильно ли поступил рефери?

Этот эпизод до сих пор обсуждается в судейских кругах. Мнения диаметрально противоположные.

Одни эксперты вспоминают отмененный гол «Зенита» в недавней игре с «Бетисом» (0:0), когда судья зафиксировал фол в атаке со стороны Александра Ерохина, который наступил на ногу соперника. Они считают, что и в Тушине защитник ЦСКА наступил на голеностоп спартаковца. Значит, следовало квалифицировать случившееся как нарушение правил и назначить 11-метровый удар.

Другие, их примерно столько же, сколько и оппонентов, полагают, что контакт двух бутс незначительный, он не мог стать причиной падения и его нельзя рассматривать как фол и основание для наказания защитника 11-метровым.