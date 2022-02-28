Алип: «Хочу остаться в «Зените», чтобы арендное соглашение превратилось в постоянный контракт»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил на вопрос о том, какие задачи он ставит перед собой в петербургском клубе.

«Хочу остаться в «Зените», чтобы арендное соглашение превратилось в постоянный контракт, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита». — Для этого нужно работать над своими слабыми сторонами и прибавлять. Мне нужно более грамотно действовать позиционно. В два защитника я уже давно не играл, надо привыкнуть. В начале атаки тоже нужно прибавлять, я имею в виду первый пас. Ну и поувереннее надо стать».

Также защитник рассказал, в какой форме он сейчас находится и готов ли к дебюту.

«Если тренер даст шанс, выложусь на сто процентов», — сказал он.

16 февраля 22-летний защитник перешел из «Кайрата» в «Зенит» на правах аренды до конца сезона-2021/22. Петербургский клуб имеет право выкупа Алипа.

Сегодня, 28 февраля, «Зенит» сыграет с «Рубином» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Казани. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.